Of Wolves VIII – There’s something moving over there

“There’s something moving over there” è un lungo e profondo respiro che tende all’implosione, un pensiero trattenuto troppo a lungo che lentamente scava il sottosuolo e le sue memorie. Un filo nero a legare elettronica astratta a scie black metal, passando per incursioni noise e post-hardcore. Un tentativo di liberarsi da qualcosa che, laggiù, continua a muoversi, e che non può essere ancora sublimato. Tra streghe, hypermelanconie ed endocannibalismi, evocati da alcune delle più recenti uscite nel sottosuolo italiano.

Tracklist

1. Burla 22 – Haboob (from Haboob, Light Item, 2022)

2. Lefka – Frozen at Hyperspeed (from Hypermelancholy, Hide Productions, 2023)

3. Narvalos – La Paura (from DHIKR, Sons of Traders, 2022)

4. Batu – Built On Sand (2023)

5. Die Sünde – Strega (Drown Within Records, Ripcord Records, Violence In The Veins Records, 2023)

6. Stormo – Endocannibalismo (from Endocannibalismo, Prosthetic Records, 2023)

7. Nirvana – Endless, Nameless (from Nevermind, 1991)