Noise Is For Heroes #57

Uno stralunato Alabaster DePlume, Pusha T con Kid Cudi e Kanye West, dub ucraino, Vieri (non Bobo ma Cervelli Montel), Pan·American, Earthen Sea, Best Available Technology: questo e altro nella puntata 57 del podcast della casa.

Playlist

I’m Good At Not Crying – Alabaster DePlume

Grounded – Pan·American

Rebirth – KMRU & Aho Ssan

Snowy Waters – Earthen Sea

Collide – Khompa (feat. Tomat)

Total Occlusion/Total Atrophy – Best Available Technology

Be Strong In Dub – Black Subbass

Rock N Roll – Pusha T (feat, Kid Cudi and Kanye West)

Do You Pray – Tessa Parks

Ultimo – Vieri Cervelli Montel

Into Blue – Black Doldrums

Neon – Warm Graves