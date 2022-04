Noise Is For Heroes #53

Iniziamo con i Broadcast che rifanno Nico, finiamo con i sempiterni Napalm Death, in mezzo Croatian Amor, Geoff Barrow con Ben Salisbury, Giovanni Di Domenico, Cult Of Luna e altro ancora.

Playlist

Sixty Forty – Broadcast

Radionucléides – Theoreme

Ghost Story/Cracking The Code – Ben Salisbury & Geoff Barrow

How Do We Know We’re Alive – Lndfk feat. Pink Siifu

Freefall – Sky H1

Night Steps – Tara Clerkin Trio

Neve Senza Vento – Giovanni Di Domenico

Remember Rainbow Bridge – Croatian Amor

Ballad Of The Lights – Arthur Russel and Allen Ginsberg

An Offering To The Wild – Cult Of Luna

Narcissus – Napalm Death