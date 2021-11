Noise Is For Heroes #45

Puntata numero 45 con Matt Christensen degli Zelienople, qualche disco consigliato dai ragazzi di Neu Radio e poi Marissa Nadler, il talento di Little Simz, l’Africa rivisitata di Masma Dream World, l’Iran rivisto e corretto di Elio Martusciello: sempre su Fango Radio, sempre ogni due settimane, sempre di mercoledì.

Playlist

Covered In Flies – Zealot R.I.P.

Panic Room – Grand Collapse

Minerva – Jü

Constant Green – Matt Christensen

California – Caleb Landry Jones

Elegy – Marissa Nadler

Rest In Peace – Masma Dream World

I Love You, I Hate You – Little Simz

rkwm (Magnitogorsk Remix) – Elio Martusciello/Iran

Ben Franklin – Snail Mail

18 Cigarettes – Ducks Ltd.