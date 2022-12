Noise Attack! – 5/12/22

Impossibile non citare i veterani Obituary e gli ormai affermati High Command, ma non perdiamo occasione per lasciare spazio ad un nome nuovo come i Sepulcre che vi consigliamo di approfondire. Qui la puntata.

Playlist

HUMAN DECEIT, “Human Deceit”

FREE 4 ALL, “Implode”

INNERSELF, “Time”

REACHING OUT, “Impaired”

STREET POWER, “Pay The Price”

SIDE EYE, “Over My Dead Body”

LAST GASP, “Whistlin Past The Graveyard”

HIGH COMMAND, “Siege Warfare”

SEPULCRE, “Relics From Unearthly Cult”

MACERATION, “Epiphany Of The Past”

WORM, “Centuries Of Ooze II”

OBITUARY, “Dying Of Everything”