Nick Cave: Live At The Fonda in streaming

Push The Sky Away, quindicesimo album dei Bad Seeds, compie 10 anni. Sempre dieci anni fa Cave e compagnia suonarono tutto l’album e dei classici al Teatro Fonda di Los Angeles, andando pure in streaming su YouTube. Uscì poi, un anno dopo, un “Director’s Cut” (i registi sono Iain Forsyth e Jane Pollard) di questo concerto. Se andate sul sito del Re Inchiostro e gli date la vostra mail (non volete dare la vostra mail al vecchio Nick?) per un po’ potrete vedere gratis questo concerto.