Neu Radio: recap inizio 2024 (Poptones, Area Contaminata, Solaris)

Prosegue anche nel 2024 il viaggio lungo il memory lane per Gabriele Savioli: la prima puntata del 2024 di Poptones, la n. 172, è dedicata infatti alle uscite del gennaio 1984 (Smiths, Ultravox, Prefab Sprout, Style Council…). La successiva (173), invece, si apre con un sentito ricordo di Mary Weiss, recentemente scomparsa, per proseguire poi con la proposta di novità discografiche di vario genere, fra cui un brano tratto dal nuovo lavoro dei bolognesi Firecracker, poi si cambia discorso con la 174, ospite Laura Carroli, scrittrice, dj, prime mover della scena punk italiana e conduttrice radiofonica del programma Please kill me su Radio Città Fujiko, con cui Savioli parla di “Schiavi nella città più libera del mondo” (autobiografia di Laura edita da AgenziaX, si va dai primi vagiti punk a Bologna fino ai giorni nostri, passando per la fondazione della band RAF punk e dell’etichetta Attack). Infine è la volta della puntata 175, che è un viaggio indietro nel tempo (febbraio 1984, ci sono di nuovo gli Smiths, ma anche gli Psychedelic Furs, i Danse Society e i Dead Can Dance).

Area Contaminata #162 presenta una serie di novità elettroniche ambient, pubblicate nelle ultime settimane dell’anno appena trascorso (anche nomi grossi come Vince Clarke e Donato Dozzy), mentre la 163 presenta sonorità synthwave, ebm, industrial e techno (in playlist gli appena scomparsi Silent Servant e Soft Moon), poi la 164 si sposta su novità downtempo, house, techno e contaminazioni jazz (la scaletta va da Four Ter a Michael J. Blood) e infine la 165 si basa su novità e ristampe indie rock, folk e new wave (J. Mascis, Breeders, Sleater-Kinney, e pure il solista del “bolognese” Jonathan Clancy…).

Solaris ha per ora alle spalle una sola puntata (la #48) nel 2024: si recuperano alcuni dei migliori dischi dell’anno appena passato – Nabihah Iqbal, Amnesia Scanner, Aisha Devi, Overmono – insieme a collaborazioni tra Nosaj Thing e Julianna Barwick; e Harumi Hosono con Yashuhiko Terada.

Playlist

Nosaj Thing & Julianna Barwick – Blue Hour

Alyson McNamara & Yu Su – After Hours

Aisha Devi – The 7th Element

Natural Wonder Beauty Concept – Natural Wonder Beauty Concept

Anastasia Zems – Trust Me

Harumi Hosono & Yashuijo Terada – Turquois

Nahabiah Iqbal – Untitled Friday

Amnesia Scanner – Ride

Overmono – Good Lies

Azu Tiwaline – Long Hypnosis

Overmono – BMW Track

James Holden – Continuous Revolution