Meg Baird: il video di “Ashes To Ashes” dall’imminente Furling

Meg Baird, cantautrice folk, ha fatto parte degli Espers, psych folk band di Filadelfia, ma ormai vanta una corposa discografia solista. Il suo nuovo disco, Furling, esce il 27 gennaio per Drag City, come tutti gli altri, ed è legato come sempre al british folk, ma non solo. Qui sotto mettiamo il video, recentissimo, di “Ashes, Ashes”, ma aggiungiamo anche quello di “Star Hill Song”, uscito un mesetto fa, il primo guidato da un piano molto sobrio, il secondo imperniato sulla chitarra acustica, ma con un arrangiamento un po’ più ricco.