Poptones meets Area Contaminata #8

In occasione della prima diretta del 2023 Area Contaminata (a cura di Aberto Simoni) e Poptones (Gabriele Savioli) si uniscono per presentare alcune delle uscite più significative dell’anno appena trascorso. La trasmissione è impreziosita dalla partecipazione in studio di La Totta (Portico, Uniquest, Starter…), nonché dall’intervento telefonico di Federico Ferrari (Sunspots).

CHRONICS – I can’t go home

THE LINGS – Nightfall

ANDY BELL – Something like love (acoustic version)

THE THRESHOLD HOUSEBOYS CHOIR – Intimations of spring

BEBALONCAR – Sucide lover

CALIBRO 35 – Ancora qui (feat. Elisa)

SCOUT GILLETT – Slow dancin’

WARRINGTON-RUNCORN NEW TOWN DEVELOPMENT PLAN – Community square

ANDREW WASYLYK – A confluence

MARINA ALLEN – Halfway home

MICHAEL RAULT – Exactly what I needed

THE HANGING STARS – Ballad of whatever may be

THE SADIES – More alone

HUGH CORNWELL – Beware of the doll

THE BLISKS – A Salve

TSAP – Chained

GRAHAM DAY – Stranger on a joyride

GUY HAMPER TRIO feat JAMES TAYLOR – Skinwalker

SPECIAL INTEREST – (Herman’s) house

MUTANT BEAT DANCE – Prayer 4 Heaven

EROS – Uncommon fears

THE CLASH – Midnight to Stevens