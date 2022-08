LOUD! – “Inertia”, 30.06.2022

Ascolta la puntata.

Playlist

MINAMO & ASUNA – Pendulum and Inertia (“Tail of Diffraction”, 12K 1095, 2022)

AKUSMI- Divine Moments of Truth (“”Fleeting Future”, Tonal Union TU001, 2022)

ROLF HANSEN – Ambolt/Slutning (“Tableau”, Karaoke Kalk 125, 2022)

CHLOE ALEXANDRA THOMPSON – Pulse Ocean (“They Can Never Burn the Stars”, SIGE Records SIGE108, 2022)

DE FABRIEK – Langzamer (“Blecheintopf (Music for Modern Art Exhibitions, Volume II” Futura Resistenza, RESLP013, 2022)

DEEPCHILD – Third Transfiguration (“Fathersong”, Mille Plateaux MP45, 2022)

YUI ONODERA – Too Ne III (“Too Ne”, Room40, RM4172, 2022)

NIHITI – If the Color (“Sustained” Lo Bit Landscapes, LBL019, 2022)

DELAY / AARSET – Single 10 (“Singles”, Room40, RM4161, 2022)

ALEXANDRA SPENCE – Green Waves (“Blue waves, Green waves”, Room40 DRM4143, 2022)

ANTTI TOLVI – Feedback Gong (“Spectral Organ – Feedback Gong”, Room40 RM4142, 2022)

RAFAEL ANTON IRISARRI – Cloak 1.2/Cloak 1.3 (“Agitas Al Sol”, Room40 RM4158, 2022)