Lorenzo Stecconi: il video di “Ambula Ab Intra”, tratto dal suo imminente solista

Abbiamo già parlato con Lorenzo Stecconi tempo fa, in occasione dell’uscita di Fourth dei suoi Lento, e dunque non serve presentarlo, anche perché in questi anni o lo abbiamo visto suonare oppure al mixer o ancora in qualche foto delle sessioni di registrazione di uno dei nostri dischi preferiti. I più attenti si ricorderanno pure del talento superiore di Sara D’Uva, che ha realizzato questo video di “Ambula Ab Intra” e che abbiamo già visto all’opera coi Signori della Densità e della Profondità Mohammad, ad esempio col video di “Separasyon” e con quello di “Adagio“.

Ambula Ab Intra è l’esordio solista di Lorenzo Stecconi, in uscita il 9 giugno in lp e in digitale per Subsound Records (andate ad ordinarlo).

Il titolo dell’album, “cammina dentro te stesso” è un motto legato all’esoterismo e all’alchimia. Scritto, suonato, prodotto da Stecconi stesso, è stato registrato dal vivo presso lo studio Triple Sun nel corso della primavera del 2022, utilizzando solo la chitarra elettrica. Masterizzato da Luigi Di Filippo presso LRS Factory, Roma. Ambient ed heavy drone, recita il comunicato stampa.

Tracklist

01. End of a Dream

02. Ambula ab intra

03. Salt of Harsthorn

04. The Oneironautics