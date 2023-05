Let’s Panic Later 77 e 78: Les Disques du Crépuscule e Tellus Audio Cassette Magazine

Continuando la serie di programmi su alcune etichette degli anni Ottanta, Let’s Panic Later va a toccare questa volta l’etichetta belga Les Disques du Crépuscule e la misconosciuta cassette label statunitense Tellus.

Les Disques du Crépuscule venne fondata nel 1980 a Bruxelles da Michel Duval e Annik Honoré, entrambi giornalisti musicali. Nata inizialmente come succursale belga della Factory Records, pur mantenendo a lungo il contatto e la collaborazione con l’etichetta inglese, la Disques du Crépuscule sviluppò nel corso del tempo una propria identità più mitteleuropea, grazie anche alla presenza nel suo catalogo di alcuni progetti locali come i Soft Verdict di Wim Mertens, The Names e altri. Fra gli artisti internazionali che incisero spesso per essa vi erano anche diversi membri dei Tuxedomoon, ai tempi residenti proprio a Bruxelles.

Tellus Audio Cassette Magazine nacque invece a Manhattan nel 1983, con l’intento di promuovere artisti della scena no wave e sperimentale di New York. Il suo periodo di esistenza andò dal 1983 al 1993 e pubblicò in totale 27 compilation, la maggior parte su cassetta. Fra i numerosi nomi inclusi da Tellus nelle sue cassette vi erano a volte ovviamente anche alcuni mostri sacri di quel periodo di New York, come Sonic Youth, Lydia Lunch, Glenn Branca etc. In questa puntata LPL ha preferito però concentrarsi su nomi forse meno conosciuti di quella scena.

Tracklist “Les Disques du Crépuscule 1980-82“:

01. Matters of Theory – The Lost Jockey

02. At Home – Soft Verdict

03. Sluggin’ Fer Jesus (Part One) – Cabaret Voltaire

04. Broken Fingers – Blaine L. Reininger

05. Mata Hari – Tuxedomoon

06. Night After Night – Ike Yard

07. Subway – Thick Pigeon

08. Mad Horses – Paul Haig

09. A Full Rotation – Repetition

10. Water 1 – English Subtitles

11. The Astronaut – The Names

12. Par Hasard – Mikado De Paris

Tracklist “Tellus Audio Cassette Magazine 1983-86“:

01. Mr. Control – Jody Harris

02. Assassin – Rat At Rat R

03. Corpse – Live Skull

04. Heavybeat – Carol Parkinson

05. Bugged, Wigged Out – The Scene is Now

06. In the 80’s – Jamie Dalglish & George Elliot

07. AWA – Ikkoh Mine

08. Marketplace – Details at Eleven

09. Arcade – A. Leroy

10. Riffle – Anita Feldman & Michael Kowalski

11. You Who Know No Pain – Barbara Ess & Barbara Barg

12. Demented Folk Tune – Brooks Williams

13. Great Awakening – Wharton Tiers

14. Come Sit – Verge Piersol

15. Same Way – Bite Like a Kitty