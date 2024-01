Lampredonto feat. So Beast: l’anteprima video di “Ultimate Weightlifting”

Un’anteprima video, questa di “Ultimate Weightlifting”, che ci mette o rimette in contatto con varie belle realtà, innanzitutto ovviamente quella dei Lampredonto, duo techno-punk/industrial-funk che unisce le teste e le percussioni processate di Lampreda e Tonto, rispettivi alter ego dei musicisti toscani Simone Vassallo e Francesco Zedde, attivi da molti anni in vari altri progetti dell’alt-panorama italiano. “Ultimate Weightlifting” è tratto dal primo album Workout | Worship, uscito lo scorso anno in cd, sempre nel nome di un’improvvisazione ritmica frenetica, muscolare e multiculturale.

In due delle tracce di Workout | Worship, inclusa appunto “Ultimate Weightlifting”, entra in campo un altro duo, un electro duo: i So Beast di Sly e Kata. Tra gli altri ospiti di prestigio, segnaliamo Serena Altavilla e il compianto Mark Stewart (The Pop Group), mattatore tra l’altro del precedente singolo/ep ! WASTED ! del 2022, stampato in 12”. Se per il precedente clip, che potete recuperare qui, si era messo in azione Simone Brillarelli, responsabile anche degli artwork, stavolta il video è a opera di Riccardo Saraceni, con abiti di Federica Terracina e del medesimo Zedde, macchina di Mamma Stella.

Il tutto è marchiato UR Suoni, label indipendente fiorentina che ci ha già fatto drizzare le antenne con progetti come Caveiras, IL CLORO e gli stessi So Beast agli esordi, poco prima di brillare dappertutto. Drum’s not dead.