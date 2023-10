La stagione jazz 2023/24 a Trieste, per ora

Jazz a Trieste, e non solo jazz. Gli appuntamenti. Sostenete il Circolo Thelonious.

(Tutti i concerti si terranno presso il Knulp di via della Madonna del mare 7/a ad eccezione di quello di mercoledì 10 gennaio che si terrà presso l’auditorium della Casa della Musica di via dei Capitelli 3 – ingresso ai concerti € 10, ad eccezione di quello del 14 novembre € 15 – ingresso gratuito per i soci)

mercoledì 11 ottobre 2023

WILL BERNARD TRIO

Chitarrista eclettico e versatile, Will Bernard vanta una straordinaria carriera di collaborazioni con artisti del calibro di Tom Waits, Dr. John, Don Cherry, John Medeski, Bill Laswell, Tim Berne, Booker T. Jones ed altri ancora. Per l’occasione sarà accompagnato da una ritmica tutta italiana, con Gioele Pagliaccia alla batteria e Danilo Gallo al contrabbasso, per un concerto indirizzato sulle vie dell’avant/impro/jazz.

martedì 14 novembre 2023

ARBENZ X KRIJGER feat. GREG OSBY

Il sassofonista Greg Osby è stato ed è una presenza formidabile della scena jazzistica internazionale degli ultimi quarant’anni. Secondo il New York Times, uno dei ‘pensatori musicali più provocatori della sua generazione’. Assieme a Steve Coleman, Geri Allen, Cassandra Wilson è stato uno dei fondatori del collettivo M-Base. In questo progetto è affiancato dl batterista svizzero Florian Arbenz, e dal tastierista olandese Arno Krijger.

giovedì 7 dicembre 2023

THE LAST COAT OF PINK

Kathya West (voce, flauto, ‘mbira), Alberto Dipace (pianoforte) e Danilo Gallo (contrabbasso) presenteranno un progetto ispirato alla compositrice, cantautrice, attrice Björk, alla sua musica, in cui gli strumenti rappresentano, nell’espressione, gli elementi che caratterizzano la produzione musicale della musa islandese.

mercoledì 10 gennaio 2024

ROBERTO MAGRIS

Un concerto in piano solo del musicista triestino, che attingerà dai suoi ultimi lavori discografici, proponendo un viaggio nel suo mondo musicale, attraverso brani originali ed altri di compositori diversi, cercando di comunicare quella che per Magris è l’essenza della musica jazz, senza etichette di avanguardia-tradizione che soprattutto per un concerto in piano solo non hanno molto senso.

mercoledì 17 gennaio 2024

ZERO TRIO

Uno strepitoso trio composto dal chitarrista triestino Andrea Massaria, dal contrabbassista tedesco Meinrad Kneer (già molto attivo sulla scena olandese sia jazzistica che della libera improvvisazione) e dal batterista tedesco Joe Hertenstein (ha collaborato tra gli altri con Jon Irabagon, Ravi Coltrane, Ivo Perelman, Matthew Shipp, Joe Fonda…). Verrà presentato il disco Absence Of Zero uscito nel 2023 per l’etichetta Setola di Maiale.

TBA febbraio 2024

CARLO MORENA / JOE FONDA

Carlo Morena è un colto e raffinato pianista che è stato docente in Germania, Spagna e Portogallo e che oggi ha la cattedra di piano jazz al Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano. Di formazione classica e jazzistica insieme, si muove in un ampio ambito progettuale che lo porta a rileggere il passato del jazz con occhi contemporanei, a operare nel campo della libera improvvisazione. Joe Fonda è un compositore, bassista, cantante, performer interdisciplinare, produttore ed educatore. Nella prima metà degli anni ’90 è stato il bassista di Anthony Braxton. Tra le sue collaborazioni più importanti, quelle con Archie Shepp, Lou Donaldson, Kenny Barron, Dave Douglas, Bill Dixon, Han Bennink, Randy Weston, Barry Altschul.

lunedì 25 marzo 2024

ANTONIO FUSCO TRIO

Tour di presentazione di Sete, per la rivista Musica Jazz uno dei dischi del mese di agosto. Un viaggio contemplativo attraverso le composizioni squisitamente meditate del batterista Fusco. Antonio è un batterista con profondo senso dello swing e capacità di adattarsi alle diverse declinazioni del jazz, dal jazz rock a quello sperimentale.

Ideale seguace di Paul Motian, ma con un suono e linguaggio personale, Antonio Fusco si può annoverare tra i batteristi più rappresentativi del nostro jazz.

martedì 9 aprile 2024

MINGUS FINGERS

Un duo composto da Daniele D’Agaro (nel 2007 e 2008 ha vinto il referendum della critica nazionale ‘Top Jazz’ come migliore sax e clarinetto) ai vari sassofoni e clarinetti, e da Alessandro Turchet al contrabbasso e percussioni. Proporranno una selezione delle composizioni di Charles Mingus raccolte in forma di suite. Verranno eseguiti anche brani del contrabbassista sud africano Johnny Dyani. Il colore di tutti i sassofoni e i clarinetti, ben otto strumenti, darà vita ad un originale omaggio al contrabbasso. Alessandro Turchet è uno dei migliori solisti italiani e un vero virtuoso dell’archetto.

giovedì 2 maggio 2024

REDSHIFT TRIO

Un trio composto dal chitarrista italiano, ma residente a Brooklyn, Nico Soffiato, dal trombettista e vincitore di un Grammy Josh Deutsch, e dal batterista Bram Kincheloe (Lee Konitz, Brandford Marsalis, Ambrose Akinmusire, Wynton Marsalis…). La prosecuzione europea del tour di presentazione del loro terzo disco. La loro musica si estende da loop elettronici a pezzi acustici, bilanciando momenti di composizione attentamente strutturata a spazi di improvvisazione e interazione.

NON SOLO JAZZ

itinerari tra rock ed elettronica

I concerti di questa rassegna si terranno presso l’auditorium della Casa della Musica di via dei Capitelli 3 – ingresso € 10 – soci € 5.

venerdì 24 novembre 2023

DAGGER MOTH

Avviato nell’estate del 2012 Dagger Moth è il progetto solitario di Sara Ardizzoni, trasversale chitarrista (per scelta) e cantante (per caso). Una specie di one-woman-band, con chitarra elettrica, voce ed elettronica, che miscela loop, noise e melodia in bilico fra caos e struttura. Tre album editi sino ad oggi, e il secondo vede la presenza del chitarrista Marc Ribot. Tra le sue collaborazioni quella con Cesare Basile, i californiani Double Naught Spy Car, il francese Philippe Petit, e nel 2021 la Fire! Orchestra di Mats Gustafsson. Oltre al solo-set Sara è attualmente chitarrista con i Massimo Volume e con Cesare Basile e Caminanti.

venerdì 3 febbraio 2024

AZA

AZA – nome d’arte di Chiara Oliva – è una cantautrice che ha vissuto diverse vite artistiche: la danza, la pittura, le esperienze di cantante e musicista all’interno di una band. Parallelamente, però, ha portato avanti il suo progetto musicale da solista: un esperimento in bilico tra musica acustica, elettronica e danza rituale. Pop sperimentale con voce loop, chitarra, synth ed incursioni elettroniche.

venerdì 1 marzo 2024

HILDE MARIE HOLSEN

La trombettista norvegese Hilde Marie Holsen presenterà il suo progetto in solo Edicara. Sin dal suo debutto del 2015, l’album Ask per l’etichetta norvegese Hubro, la Holsen ha portato avanti una ricerca di musica elettroacustica in cui al suo strumento viene affiancata un’elettronica organica, capace di ampliare la tavolozza timbrica senza prevaricare, lavorando in sinergia col suono acustico.

venerdì 26 aprile 2024

DALILA KAYROS

Cantante, compositrice e ricercatrice vocale. Crea canzoni elettroniche indie d’avanguardia con elementi dark ambient. La Kayros ha studiato canto jazz tra Barcellona e la Sardegna, ma il suo percorso musicale ha preso direzioni diverse spingendo Dalila verso terreni musicali inesplorati, esplorando ed estendendo le sue possibilità vocali. La voce diventa una porta verso un mondo interiore immaginario. Sarà accompagnata dal musicista elettronico Danilo Casti.