Kety Fusco: il video di “2072”, un estratto di THE HARP, Chapter I

THE HARP, Chapter I è la prima parte del nuovo progetto THE HARP dell’arpista Kety Fusco, in uscita il 3 marzo 2023 per l’etichetta Floating Notes Records, tra sound post-classico, elettronica e sperimentazione. THE HARP, Chapter I è un disco costituito da un’unica traccia di diciannove minuti di durata, anticipato dall’estratto “2072”.

THE HARP si svilupperà in tre capitoli, che saranno stampati in vinile durante i prossimi tre anni, e sarà eseguito live per la prima volta in maniera integrale presso la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra il 3 marzo 2023, in concomitanza con il release day di THE HARP, Chapter I.

Tutti i suoni riscontrabili nel lavoro sono ottenuti da un’arpa classica, un’arpa in legno da ottanta chili, un’arpa elettrica in carbonio e manipolazioni elettroniche in presa diretta.

Il primo singolo “2072” si basa su una granulazione dal vivo dell’arpa elettrica ed è accompagnato dal video, che Fusco commenta così: Il 13 gennaio 2072 morirò: questo video ricorda ciò che è stato. La mia melodia mi accompagnerà nel trapasso, ricordandomi che il mondo era bello prima del mio arrivo. Non amavo il mondo in cui vivevo e per questo esso non mi ha permesso di restare più a lungo.

Kety Fusco è diplomata in Arpa Classica al Conservatorio della Svizzera Italiana, specializzata in Master of Arts in Music Performance. Nel 2020 ha pubblicato il suo album di debutto DAZED, grazie al quale è stata nominata per tre categorie agli Swiss Live Talents Awards e ha potuto suonare le sue composizioni nella sala del Palazzo federale a Berna. Nel 2021 è stata invitata dalle Nazioni Unite all’SDG Global Festival of Action, mentre nell’estate 2022 è stata scelta per aprire il tour francese di Agnes Obel.