Brown Sugar – S13E14 16.01.2023

Per la quattordicesima puntata del programma Brown Sugar intervista gli Inf_low, freschi d’uscita con il nuovo singolo il “resto è inutile”, il duo Add+ e Quael scalda l’etere con 3 brani live.

Playlist

Voodoo – Patrick Paige II

The balancing act – Skyzoo

il resto è inutile – Inf_low

grateful – Black thought+ El Michel saffair

nodo in gola – Inf_low Live

per voi – Inf_low live

freestyle – Inf_low live