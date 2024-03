Insect Ark: il video di “Youth Body Swayed”

Seguiamo praticamente dal demo Dana Schechter (Insect Ark). Per chi non lo sapesse, lei suonava negli Angels Of Light e deve aver appena finito di girare il mondo con gli Swans.

Con lei ora alla c’è Tim Wyskida, proprio il batterista dei padroni dell’inferno, i Khanate.

Raw Blood Singing esce il 7 giugno per la sempre migliore Debemur Morti. Per ora sappiamo che sul disco hanno messo le mani Colin Marston (Krallice) e un altro Khanate, il solito James Plotkin. Di seguito la tracklist.

Tracklist

01. Birth of a Black Diamond

02. The Frozen Lake

03. Youth Body Swayed

04. Cleaven Hearted

05. The Hands

06. Psychological Jackal

07. Inverted Whirlpool

08. Ascension

I cambiamenti ci sono e sono evidenti, come testimonia “Youth Body Swayed”, in cui per la prima volta compare la voce della Schechter. Alla scrittura del disco ha partecipato a pieno titolo anche Wyskida, trasformando Insect Ark in un duo vero e proprio.