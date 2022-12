In ascolto “Does Spring Hide Its Joy v2.3” di Kali Malone con Stephen O’Malley e Lucy Railton

Il 20 gennaio 2023, su Ideologic Organ (oggi in partnership con Shelter Press, dopo la fine inevitabile dell’avventura Mego), esce Does Spring Hide Its Joy di Kali Malone, lavoro suonato con questo assetto: Kali Malone, composizione e synth, Stephen O’Malley, chitarra elettrica, Lucy Railton, violoncello. Il disco, già portato dal vivo su diversi palchi europei e diventato anche un’installazione, nasce a Berlino durante la pandemia e ha inevitabilmente a che fare con la percezione del tempo alterata del periodo.

