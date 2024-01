In anteprima “Per Sempre”, il nuovo video di Gabriele Gasparotti

Esce oggi “Per Sempre”, il primo di una serie di brani inediti registrati in live sessions in luoghi inusuali ed estremi, che anticipano il nuovo album di Gabriele Gasparotti in uscita in primavera. Un progetto che vedrà alternarsi ogni mese un brano per Buchla Music Easel e nastro magnetico a un brano per violoncello e live electronics e che nasce da un’intensa collaborazione tra Gasparotti e la violoncellista e sound designer Benedetta Dazzi. Gabriele Gasparotti è autore di musica elettroacustica composta con strumentazione analogica: ha studiato composizione e musica elettronica al conservatorio Verdi di Milano con i Maestri Riccardo Sinigaglia e Giuseppe Giuliano, e sintesi West Coast con Todd Barton. Il suo disco, Istantanee vol.1 (2020 – Dio Drone, II Dio Selvaggio), è un album di composizioni per sintetizzatori semi-modulari, nastro magnetico, pianoforte e quartetto d’archi in cui indaga I’interazione tra il Kairos, l’individuo e i sincronismi aleatori del Tarocco di Marsiglia. Il suo nuovo album, masterizzato da Rashad Becker (Sakamoto, Alva Noto, Kali Malone, Alessandro Cortini, fra i tanti) al Clunk Studio (Berlino) è in uscita nella primvera 2024 e sarà anticipato dall’uscita di alcune performance live su YouTube.