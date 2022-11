Il video di “Vacant Stares”, tratto da Titan Arum di ( r ), cioè Fabrizio Modonese Palumbo dei Larsen

Fosse nato più a Nord, Modonese Palumbo sarebbe stato uno dei Coil, uno Stapleton o un Tibet, tutti artisti in grado di aprire i loro progetti a una pluralità di collaboratori e suggestioni in mutazione negli anni. Uno di quelli, inclassificabili ma nati come “di rottura”, che si seguono non per il genere che suona ma perché sono, appunto, artisti, e ci si fida. Per fortuna, invece, è nato qui e sta nei Larsen, uno dei migliori gruppi italiani degli ultimi venti-trent’anni, e l’anno scorso si è divertito, questa volta con la vecchia sigla “r in parentheses”, a realizzare un album come Titan Arum, dove ospita tutta la “sua” Torino, i torinesi acquisiti Father Murphy, Teardo, Julia Kent, Jochen Arbeit…

“Vacant Stares” è il terzo video realizzato per un brano da Titan Arum, il più recente album di Fabrizio Modonese Palumbo come ( r ) – uscito per l’etichetta belga Cheap Satanism Records in collaborazione con la torinese Delete Recordings – e vede il ritorno alla camera del videomaker Omar Bovenzi (con il quale Fabrizio ha già collaborato a precedenti progetti, nonché con Larsen e Blind Cave Salamander) dopo i precedenti due creati e diretti dall’artista britannico John Lee Bird per “The Side Effects Of Self Indulgency” e “Oblivion”.

Il video è un piano sequenza girato al queer bar di Torino “Qui In Vanchiglia”. Un pomeriggio al bar, un tempo sospeso, con la drag queen Miss Katena, Fabrizio e la sua chosen family.

MUSIC VIDEO CREDITS

Concept & Music: Fabrizio Modonese Palumbo

Regia e fotografia: Omar Bovenzi

Con la partecipazione di: Miss Katena Arianna Formentin, Chiara Lee, Davide Oberto, Fabrizio Modonese Palumbo, Francesca Puopolo, Lucie Bourlier, Marco “il Bue” Schiavo, Maria Mallol Moya, Mariella Modonese, Paul Beauchamp, Viola Salis.

L’artista

Fabrizio Modonese Palumbo è attivo sulla scena musicale sperimentale internazionale da metà degli anni 90, membro fondatore di Blind Cave Salamander (col suo compagno Paul Beauchamp), Almagest! (con Ernesto Tomasini), della cult band Larsen e artista in solo col nome di ( r ). Ha partecipato ad oltre 120 usicte discografiche, si è esibito ovunque in Europa, UK, US e Canada, realizzato musica per il teatro, cinema e danza e collaborato con artist3 quali Xiu Xiu, Johann Johannsson, Julia Kent, Ernesto Tomasini, Little Annie, Jochen Arbeit, Nurse With Wound, Baby Dee, John Duncan, Ben Chasny, Carla Bozulich, Miles Cooper Seaton, e la coreografa Paola Bianchi… E’ membro del network italiano di musica sperimentale Nuova Musica e del collettivo LGBTQIA+ di arti miste In The Ghetto.