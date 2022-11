To Tape 06 x 03 – Lo Zamrock e la passione per il futuro

Grazie al percorso tracciato nella prima puntata, in cui abbiamo accennato allo Zamrock e all’International Anthem, ci siamo spinti molto oltre il semplice ascolto di dischi con quel processo di comparazione, sperimentato più volte, basato sull’affinità sonora tra brani diversi o sul gioco di similitudini relative ad una semplice citazione compositiva. Qui la nuova puntata.

Zamrock e l’energia oltre la qualità audio

Un genere nato negli anni ’70 in Zambia, sulla scorta di quelle influenze che vanno da James Brown a Jimi Hendrix, cui unire le musiche tradizionali locali, divenne ben presto punto di riferimento e centro di produzione artistica e culturale, come racconta il documentario “We Intend To Cause Havoc” del regista Gio Arlotta. Prendendo ad esempio alcuni dei brani contenuti nella compilation Welcome to ZamRock, grazie all’etichetta Now Again Records, abbiamo fatto quelle comparazioni e ascolti incrociati per evidenziare quanto tutto sia sempre strettamente collegato anche tra territori molto distanti e con storie totalmente diverse.

L’International Anthem e il Jazz del futuro

Partendo dal nuovo disco di Makaya McCraven abbiamo dato uno sguardo all’etichetta di Chicago, che ha pubblicato anche In These Times, oggi uno dei punti di riferimento riguardo la trasformazione del Jazz e la sua collocazione più “mainstream” pur rimanendo strettamente legato alle sue radici. Da quell’etichetta tanti gli artisti diventanti protagonisti di una nuova scena, come la compianta Jamie Branch che abbiamo ricordato.

Il solito sguardo all’Inghilterra che crea

Durante ogni stagione del programma puntiamo sempre su artisti che possano essere gli attori principali della nuova musica, così com’è stato per Little Simz vincitrice del Mercury Prize di quest’anno per l’immenso Sometimes I Might Be Introvert, che abbiamo ancora una volta ascoltato. Con molto piacere siamo tornati a parlare degli STR4TA per il loro nuovo album.

Non ci siamo fatti mancare il giro in Italia che in questo appuntamento ci ha regalato una tripletta niente male tra nuovo Post-Punk, musica classica contemporanea e Blues Rock.

To Tape: “indaghiamo il futuro attraverso i battiti della nuova musica”

totape.it

