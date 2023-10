Guentner + Spieth: in ascolto “Praeludium” dall’imminente Overlay

Per chi ricorda o ascolta la famosa serie “Pop Ambient” della Kompakt, Markus Guentner non è un nome nuovo. Un uomo passato per tutti i festival, per tutte le collaborazioni e con una corposa discografia alle spalle.

Lo stesso discorso, in buona sostanza, vale per Joachim Spieth, che ha anche un’etichetta, Affin, per la quale esce il 3 novembre Overlay, il suo primo lavoro co-realizzato con Guentner.

Overlay vede sovrapporsi le pulsazioni di Joachim e le tessiture eteree di Markus. Chi vuole capirci qualcosa di più, da oggi può ascoltare “Praeludium”.