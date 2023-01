Grand River: in ascolto “Kura” dall’imminente All Above

Aimée Portioli, compositrice e sound designer, è Grand River. Metà italiana e metà irlandese, vive ora a Berlino. Ha iniziato nel 2017 su Spazio Disponibile (etichetta di Donato Dozzy) con l’ep Crescente, poi con l’esordio sulla lunga distanza Pineapple. Nel 2020 è passata su Editions Mego con Blink A Few Times To Clear Your Eyes. Sempre per Mego, il 24 febbraio 2023, uscirà All Above, dedicato a Peter Rehberg. Come intuibile dalle etichette chiamate in causa, si muove lungo territori ambient, elettronici, ma non solo, perché nella sua musica incorpora anche tradizionali strumenti acustici. Lo dimostra “Kura”, secondo pezzo in anteprima di All Above.

All Above by Grand River

Il primo pezzo a essere rivelato, con un video, era stato “Human”.