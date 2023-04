For The Swimmer 10.04.23 – Everywhere at the end of time

Apparire. Scomparire. Perdersi. Ritrovarsi. Nella nebbia. Con la nebbia che avvolge tutto. Con la luce che non mostra se c’è altro oltre la nebbia. Una nebbia che rende la luce concreta. Rende consapevoli del modo di percepire lo spazio. Ed è la cognizione che rende visibile l’invisibile. Tutto in un cubo bianco di nebbia con fuori il mondo, dematerializzato. Un nuovo territorio senza tempo e senza spazio. Da un’installazione di Ann Veronica Janssens una nuova immersione per For The Swimmer in cui “ogni elemento è necessario all’altro per rivelarsi completamente”. E dentro cosa ascoltiamo, quando cerchiamo di ascoltare? Il rave da fermi di James Holden, lo scintillio sommesso di Space Afrika, la morte e il pianoforte (Alva Noto & Ryuichi Sakamoto), il pianoforte e la deteriorazione della malinconia di The Caretaker, l’ancestrale melodica di Augustus Pablo. Ma non perdiamo la soglia del presente con il suono che funge da passaggio da una realtà all’altra con le nuove incursioni di Exploding Star Orchestra, Fire! Orchestra, Angel Bat Dawid.

Playlist

Nondi – FCD (Floaty Cloud Dream)

Exploding Star Orchestra – Dream Sleeper

The Caretaker – Late afternoon drifting

Space Afrika – Honest Labour

Fire! Orchestra – Echoes: I see your eye, part 1

James Holden – Four Ways Down The Valley

Mohs. – New Places

Angel Bat Dawid – The Negro transforms America’s image of him into a transport of Joy!

Jaga Jazzist – All I Know Is Tonight

NCY Milky Band – Magic Polo

Orchestra Of The Upper Atmosphere – Fata Morgana

Augustus Pablo – AP Special

Alva Noto & Ryuichi Sakamoto – Kizuna

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.