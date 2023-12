“Fanzine Culture” di Francesco Ciaponi: il pre-ordine

Francesco Ciaponi è professore di Storia della Stampa e dell’Editoria presso Accademia di Belle Arti di Brera, LABA di Rimini e Istituto Modartech. Dirige il magazine Contesto: rivista di editoria indipendente e cultura del testo.

Collabora con riviste italiane e internazionali quali: Artribune, The Concern Newstand (U.S.A.) e Moof Magazine (Inghilterra). Fondatore del sito e casa editrice Edizioni del Frisco.

“Fanzine Culture” si occupa delle origini delle fanzine e le mette in relazione con alcune pratiche “dal basso” della Rete.

Siccome crediamo da sempre di essere i discendenti delle fanzine, non potevamo non segnalarvi questa notizia. Per citare la casa editrice Flaco, la produzione di fanzine, prodotti editoriali liberi e imprevedibili, nati proprio in alternativa a quanto proposto dalla cultura mainstream, è stata (ed è tutt’oggi) una fucina per la creatività in tutto il mondo.

Andate qui e ordinatelo. La casa editrice, intelligentemente, dà in free download una trentina di pagine del libro, decisamente convincenti.