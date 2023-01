Eluvium: due nuovi pezzi in ascolto

(Whirring Marvels In) Consensus Reality, nuovo disco di Matthew Robert Cooper da Portland (Eluvium), esce per Temporary Residence il 12 maggio. Siamo già a 4 pezzi in anteprima su 11 complessivi (“Escapement” e “Swift Automations” nei mesi scorsi, e da ieri“Vibration Consensus Reality (For Spectral Multiband Resonator)” ae “Scatterbrains”. Cooper è un compositore che mette insieme ambient, classica, elettronica e sperimentazione. Lavora col cinema e con la televisione. Come Eluvium, dal 2003 ad oggi ha pubblicato qualcosa come 17 album.

(Whirring Marvels In) Consensus Reality by Eluvium