Bosco Sacro: il video di “Fountain Of Wealth”

Abbiamo già annunciato l’uscita di Gem dei Bosco Sacro (Star Pillow + Julinko + Tristan Da Cunha) per Avantgarde Music. La band ha chiesto a noi di condividere per primi in Italia il video di “Fountain Of Wealth”. Noi abbiamo detto un “sì” convinto, perché – ma ne parleremo in seguito – Bosco Sacro è una band che non ha simili in Italia.

Queste le parole di Julinko sul pezzo e sul video.

‘Fountain of Wealth’ è una canzone di resilienza e di speranza. Ci trasporta in una dimensione arcaica e fondativa, nella quale immaginiamo che principii di saggezza pratica e d’amore per la nostra Terra siano stati piantati come semi alla base delle relazioni e delle pratiche umane: non vogliamo essere separati dalla natura e dai suoi insegnamenti; viviamo nell’anelito e nell’impresa di creare un futuro fertile e luminoso, nonostante le evidenti, enormi difficoltà ed ostacoli che incontriamo nella strada.

Il videoclip diretto da Michele Canevari è un’opera poetico-visiva che, per scelta, non vuole ricercare la rappresentazione delle molte gestualità misteriche e simboliche descritte nel testo.

La musica e i suoi strumenti vengono portati in uno scenario naturale e selvatico, aprendo l’immagine a visioni, colori, interazioni che trasformano ed espandono la cosiddetta “realtà” condivisa, esteriore, e la intrecciano con quello spazio interiore vitale, psichico e sacro, che ciascuno di noi custodisce ed emana, rendendoci creature-creatrici attive nell’esistenza, in uno scambio vivace con le leggi che la regolano.