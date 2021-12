Domani Perera (ci porterà) Elsewhere all’ex Convento di San Francesco (PN)

Perera Elsewhere, letteralmente ‘Perera altrove’ è il nome artistico di Sasha Perera, giovane londinese originaria dello Sri Lanka, che attualmente vive ed opera a Berlino. Cantante, musicista, producer, utilizza il suo sentirsi perennemente ‘altrove’ sfruttando strumenti indigeni abbinati a sintetizzatori, strumenti a fiato e bassi profondi. John Peel, che di musica qualcosa ne sapeva, dopo averla ascoltata ha detto solo: ‘la pop music che viene dal futuro’, mentre Thom Yorke già dal 2006 la piazzava tra le sue ‘iTunes top-10’. Nel frattempo la sua musica si è evoluta: ambient/soul mescolato a ritmi ed atmosfere tribali, momenti incalzanti ed elettronici, altri intimisti e quasi esclusivamente vocali. È bello pensare che in giro per il mondo giovani artisti si impegnino così a fondo per continuare a proporre nuovi alfabeti sonori, e Perera Elsewhere conferma l’attenzione e la dichiarata preferenza che Scenasonica ed ExConventoLive rivolgono verso i talenti femminili. Ricordiamo solo Masma Dream World, Kiki Hitomi, Emma Jean Thackray, Hanna Epperson, Simonne Jones, Nova Materia. E la ricerca continua…

Thrill EP by Perera Elsewhere