Chat Pile: il video di “Tropical Beaches, Inc.”

Pur se in ritardo, vi abbiamo parlato anche noi dei Chat Pile, che stanno per andarsene in tour per gli Stati Uniti con Lingua Ignota (ma passeranno poi in Europa, ad esempio al Roadburn). Così la band parla di “Tropical Beaches, Inc.”, che ora ha anche il suo video, molto in stile film delle 2 di notte su Italia 1: “è una delle preferite della band, forse quella più divertente da suonare live. Ha alcuni dei riff più stupidi del disco e noi perdiamo allegramente qualche neurone ogni volta che la facciamo. La canzone parla della ricerca intossicante di ricchezza e status qui negli Stati Uniti, vista attraverso gli occhi di Don Lapre (sorta di guru del marketing multilivello morto in prigione, ndr)”.