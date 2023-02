Ablaut – episodio 33 – 23/01/2023

Su “Oggetti Creano Forme” di Andrea Belfi:

“Gli oggetti della natura morta sono isolati in uno spazio anch’esso separato dal mondo.

La loro solitudine è fatta di due separazioni incassate una sull’altra. Quella della densità delle materie che si oppongono al vuoto circostante, e quella di un’atmosfera unica che non fa parte di alcun mondo se non di quello che le è proprio.”

C. Lemagny – L’ombre et le temps: Essais sur la photographie comme art

Qui la puntata.

Tracklist

John Also Bennett – Spectral Valley

Peter Knight – Shadow Phase

Tujiko Noriko – Bronze Shore

Steve Roden – stars of ice II

Carl Oesterhelt – Petrolio

Maxime Denuc – Infinite End

kNN / Mercury Hall – click Mercurio

Rian Treanor – UOI-10-120

Fis – Speech Spirits

Autechre – Dael

Andrea Belfi – Oggetti creano forme

Raum – Walk together