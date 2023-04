Brown Sugar – S13E20 13.03.2023

Brown Sugar per il suo ventesimo episodio incontra Renato Failla e il mondo di To Tape, una trasmissione radiofonica che condivide con Brown Sugar lo stesso amore per la musica black e conscious.

Playlist

Black Thought, KIRBY- Thank you

The Black Market, Shunaji, Veezo-Walk in Rome

Method Man,Freddie Gibbs-Built for This

El Michels Affair, Black Thought,Kirby-Glorious Game

Dinner Party ft. Punch, Bilal-First Responders

Brittany Howards,Common,9th wonder-He Loves Me

Wesley Joseph, DEAN-Sugar Dive

Kelela-On the Run

Kendrick Lamar, Summer Walker,Ghostface killah-Purple Hearts