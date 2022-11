Brown Sugar – S13E07 14.11.2022

In questa settima puntata di Brown Sugar facciamo un viaggio tra le novità della black music, con un focus particolare su Nas e il suo nuovo lavoro di Nas King Disease III.

Playlist

Nobody (feat. Ms. Lauryn Hill) – Nas

Car #85 (feat. Charlie Wilson) – Nas

Ghetto Reporter – Nas

Figure-Four Leg Lock – YUNGMORPHEUS

Ghetto to Meadow (feat. Freeway) – Oddisee,Freeway

That’s Love Ft. Mac Miller & Heather Vi – 9th Wonder

A-Wax & O-Dog (feat.Mc Eiht) – Jay Worthy & DJ Muggs

Shoulder – Redveil, Mekdelawit

Round Midnight – The Doppelgangaz

All I Do – Ojerime

Twin Flame – KAYTRANADA, Anderson.Paak