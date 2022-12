Bono / Burattini: il 24 febbraio esce per Maple Death Suono In Un Tempo Trasfigurato

Ispirate da tre film (“At Land”, “Ritual in Transfigured Time” e A study in Choreography for Camera) di Maya Deren (1917-1961), Francesca Bono (voce degli Ofeliadorme) e Vittoria Burattini (batterista dei Massimo Volume) hanno composto un album basato sul sintetizzatore Juno 60 e una batteria. Suono In Un Tempo Trasfigurato, il loro debutto su Maple Death Records, registrato da Stefano Pilia, esce il 24 febbraio. Dal comunicato stampa emergono collegamenti col kraut/kosmische e con i compositori “sperimentali” italiani degli anni Sessanta/Settanta del secolo scorso.

