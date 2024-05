Blow Out | Review – “Challengers” di Luca Guadagnino

Luca Guadagnino dimostra ancora una volta di essere uno degli autori più insoliti, ambiziosi ed estremi tra i registi italiani contemporanei: “Challengers” è una partita di tennis giocata dentro e fuori dal campo, in cui la pallina traccia delle traiettorie finora rimaste inesplorate. Un film travolgente che ci ha conquistato immediatamente, grazie a una colonna sonora a dir poco elettrizzante, una quantità smisurata di virtuosismi visivi straordinari e un trio di protagonisti irresistibile.

