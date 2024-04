Blow Out | Preview – “Civil War” di Alex Garland

Abbiamo visto in anteprima “Civil War” di Alex Garland, un film potentissimo di un regista che amiamo molto. L’autore di “Ex Machina” ha sempre riflettuto con grande intelligenza sul concetto di immagine nella nostra contemporaneità. Con “Civil War” sembra voler ripartire da zero, tornando all’essenza più pura del visivo. Nell’anno delle presidenziali americane, Garland confeziona un’esperienza cinematografica immersiva e travolgente nel cuore di una guerra civile non così distante.





