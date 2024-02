Beth Gibbons: il video di “Floating On A Moment”

“Floating On A Moment” proviene da Lives Outgrown, album solista di Beth Gibbons dei Portishead, in uscita il 17 maggio per Domino.

Beth ha prodotto questo disco insieme a James Ford (che ha lavorato sull’ultimo Blur e sull’ultimo Depeche Mode, ad esempio) e Lee Harris (batterista dei Talk Talk e secondo Talk Talk a collaborare con Beth, che col bassista Paul Webb aveva pubblicato l’ormai cult Out Of Season nel lontanissimo 2002).

Tracklist

01. Tell Me Who You Are Today

02. Floating On A Moment

03. Burden Of Life

04. Lost Changes

05. Rewind

06. Reaching Out

07. Oceans

08. For Sale

09. Beyond The Sun

10. Whispering Love