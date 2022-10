Ben Frost insieme a Francesco Fabris a Milano il 7 novembre con l’anteprima mondiale di “Vakning”

Riceviamo e pubblichiamo. Qui i biglietti.

Lunedì 7 novembre, ore 21, San Fedele Musica in collaborazione con Plunge presenta:

INNER_SPACES #3

Autunnale 2022

MICHELANGELI DREAM (IT)

BEN FROST (AU) & FRANCESCO FABRIS (IT)

Milano / Auditorium San Fedele / via Hoepli 3b / tel. 0286352231

Si preannuncia letteralmente “vulcanico” il terzo appuntamento della rassegna Inner_Spaces per la stagione Autunnale di San Fedele Musica, lunedì 7 novembre. Il maestro dalla nuova composizione elettronica Ben Frost, assieme a Francesco Fabris, vincitore del Premio San Fedele 2016 e suo collaboratore nei Greenhouse Studios di Reykjavík, presenta in anteprima mondiale Vakning (Risveglio), progetto basato su field recording raccolti in diverse spedizioni durante l’eruzione del neonato vulcano islandese Fagradalsfjall. Diffusi per la prima volta in un live set spazializzato con l’acusmonium Sator, saranno poi pubblicati su un album per l’etichetta Room40 di Lawrence English. Effettuate a distanza ravvicinata, queste registrazioni mettono in risalto alcuni aspetti geologici viventi della Terra, pianeta ricco di materia dinamica e traboccante.

In apertura di serata “Michelangeli Dream”, una successione di sei brani acusmatici dei finalisti del Premio San Fedele del 2020, in una suite unica di 30 minuti, sei studi elettronici di cinque minuti ciascuno basati sull’arte del suono del pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

Alberto Maria Gatti

Studio sul Suono di A.B. Michelangeli

Leonardo Bonetti

Nebbie e stati del tempo

Remo De Vico / Mariangela Di Tommaso

EX MACHINA

Geronimo Cappelli

Testural – Prelude

Massimo Colombo

Studio concerto in Sol

Mattia Loris Siboni

Studio attraverso lo sfondo

Regia del suono: Dante Tanzi