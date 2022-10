Riparte Poptones su Neu Radio

La puntata n. 117 di Poptones inaugura la nuova stagione di Neu Radio.

Gabriele Savioli ci propone le uscite più interessanti dei mesi di agosto e settembre 1982.

Playlist

THE JAM – The bitterest pill

SIMPLE MINDS – Someone, somewhere in summertime

DEPECHE MODE – The meaning of love

THE DANSE SOCIETY – Danse / Move

THE PSYCHEDELIC FURS – Run run run

THEATRE OF HATE –Eastworld

PETER GABRIEL – Shock the monkey

AZTEC CAMERA –Pillar to post

THE BIG COUNTRY – Harvest home

STIFF LITTLE FINGERS – Bits of kids

AU PAIRS – Intact

D.O.A. – America the beautiful

JASON AND THE NASHVILLE SCORCHERS – Broken whiskey glass

WALL OF VOODOO – Factory

THE GUN CLUB – Mother of earth

Nella puntata n. 118 di Poptones Gabriele Savioli presenta novità discografiche in ambito post-punk e new psych. La chiusura della puntata, nonché la copertina, è dedicata all’uscita dell’edizione in vinile dell’album di CarloMasu e le Ossa.

Playlist

LIFE – Hull Sky

VINTAGE CROP – Casting Calls

BLANKETMAN – Leave the South

MUSH – Get on yer soapbox

THE COOL GREENHOUSE – I Lost My Head

THE LOUNGE SOCIETY – It’s just a ride

AUTOMATIC – On The Edge

DEATH BELLS – Space without a name

BRONZE – Power

WORKING MEN’S CLUB – Ploys

THE BLACK LIZARDS – Killfire

THE PRETTY LIGHTNING – Thunder egg

TESS PARKS – Do you pray?

CARLO MASU E LE OSSA – Non te lo dirò mai

Nella puntata n. 119 Gabriele Savioli ci presenta le uscite più rappresentative di ottobre 1982.

Playlist

MINUTEMAN – Voodoo slave

THE NIGHTINGALES – Start to stretch

THE THREE JOHNS – Pink headed bug

THE ALARM – ACROSS THE BORDER

THE LORDS OF THE NEW CHURCH – Russian roulette

THE THREE O’CLOCK – Sorry

THE DIRECT HITS – Modesty Blaise

ADAM ANT – Goody two shoes

MILLIONS OF DEAD COPS – John Wayne was a nazi

DEAD KENNEDYS – Forest fire

THE BEAT – Save it for later

THE WAKE – PATROL

COCTEAU TWINS – Alas dies laughing

ULTRAVOX – Reap the wild wind

SIOUXSIE AND THE BANSHEES – Slowdive

Novità discografiche dedicate a suoni power pop e garage punk in Poptones n. 120, con Gabriele Savioli. Cover dedicata al nuovo album dei Chronics, presentato in questa puntata.

Playlist

THE JAMES TAYLOR QUARTET – Man on the vaporetto

THE OPTIC NERVE – Going to the moon

THE LINGS – Grace

THE STRANGE FLOWERS – Wasteland

THE CHRONICS – Surf town

THE SPEEDWAYS – A drop in the ocean

ROBYN HITCHCOCK – The shuffle man

THE BOY WITH THE PERPETUAL NERVOUSNESS – In the right

YOUNG GOV – Scam likely

THE SHARP CLASS – Tales of a teenage mind

THE UNCLAIMED – Well it’s true

Nella nuova puntata di Poptones, la n. 121, Gabriele Savioli ospita Ferruccio Quercetti, che ci presenta uno spaccato degli anni precedenti a Nevermind dei Nirvana, album uscito nel settembre del 1991. L’idea di Ferruccio è quella di proporre una serie di pezzi, uno per ogni anno a partire dal 1984 fino ad arrivare al 1991, che sarebbero potuti diventare mainstream hits se fossero usciti dopo quello storico album, la cui importanza fu proprio quella di sdoganare un suono fino a quel momento di esclusiva appartenenza al mondo underground

Playlist

THE LIME SPIDERS – Slave girl

THE SCREAMING TRIBESMEN – Date with a vampyre

TIMBUK 3 – The future’s so bright, I gotta wear shades

WORLD OF DISTORTIONS – Let’s go

GOD – My pal

THE PRIMITIVES – Crash

BIRDLAND – Hollow heart

THE FILIPINOS – Soul brother

DAISY CHAINSAW – Love your money

OVERWHELMING COLORFAST – It’s tomorrow

