Area Contaminata #129

Suoni elettronici nelle sue molteplici forme, caratterizzano la puntata #129 di Area Contaminata. Downtempo, drum and bass, electro, techno e, in chiusura, una traccia degli Autechre estratta dalla storica compilation “Artificial Intelligence”, ristampata da poche settimane in vinile, in occasione del suo trentennale.

Playlist

Sabla + D.K. – Nubes Sheperd

Nug – Is Under The Blanket

Mu-Ziq – Green Chaos

Daniel Avery – Ultra Truth

John Shima – Kemx

Heinrich Dressel – Reemerged From The Swamp

Timothy J. Fairplay – Post Encounter

The Sound Of Science – These Are The Elements

Autechre – The Egg

About Area Contaminata