Il 2 febbraio Dean Roberts (Mille Plateaux, Kranky, Erstwhile…) a Udine

Dove e quando: Mis(s)Kappa, Via Bertaldia, 38, 33100 Udine (UD), ore 21.

Dean Roberts (chitarra e voce) è uno dei principali artisti neozelandesi nel campo della musica contemporanea. Attivo dalla metà degli anni Novanta, ha prodotto numerosi album che hanno ricevuto il plauso della critica. Le sue pubblicazioni per le etichette Staubgold, Mille Plateaux, Kranky e Erstwhile Records sono considerate punti di riferimento della musica sperimentale contemporanea: un intreccio di rock, elettro-acustica, minimalismo e improvvisazione libera in cicli di canzoni che suonano allo stesso modo futuristici e antichi, come fantasmi di canti passati.

Il suo album The Black Moths Play the Grand Cinema è stato descritto dalla rivista britannica The Wire come “un risultato straordinario in cui tutto si adatta, non tanto un tentativo di fondere i generi quanto la dimostrazione di come, per chi è veramente fantasioso, i generi rimangano del tutto privi di significato”.

Ha lavorato a lungo negli Stati Uniti, in Europa e in Australia e Asia, collaborando con molti artisti come ad esempio Sonic Youth, Otomo Yoshihide, Jim O’Rourke, Phill Niblock, Mike Cooper, Kevin Drumm, Fennesz, Tony Buck.

Attualmente è attivo come compositore e interprete con uno stile vocale e chitarristico unico, paragonato spesso ad artisti come Eric Chenaux, Robert Wyatt, Roy Harper e Arthur Russell.

Ingresso libero, riservato ai sociə Arci.