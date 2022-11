L’episodio #121 di Area Contaminata presenta sonorità krautrock e psychedelic, tra presente e passato, con Unloved, Phantom Band, The Orielles, Tomaga, Stereolab/Nurse With Wound, Neu (remixed by Stephen Morris & Gabe Gurnsey)…

Playlist

Unloved – Boowaah

Phantom Band – Pulsar

The Orielles – The Instrument

Tomaga – Osiris Theme

Stereolab/Nurse With Wound – Simple Headphone Mind

Neu – Hallogallo (remixed by Stephen Morris & Gabe Gurnsey)

Beak> – Kosmik Musik (part 1)

