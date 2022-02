Area Contaminata #100

Alberto Simoni festeggia la puntata #100 di Area Contaminata, dedicata interamente alla compilation appena uscita dal titolo: “Heavenly remixes 3&4: Andrew Weatherall volume 1&2”. Ospiti in studio La Totta, Federico Ferrari, Giancarlo Fantazzini, Morra Mc e Gabriele Savioli.

Playlist

Saint Etienne – Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves)

Espiritu – Bonita Mañana (Sabres Of Paradise Remix)

LCMDF – Gandhi (Andrew Weatherall Remix II)

Doves – Compulsion (Andrew Weatherall Remix)

Gwenno – Chwyldro (Andrew Weatherall Remix)

Flowered Up – Weekender (Audrey Is A Little Bit More Partial Mix)

The Orielles – Sugar Tastes Like Salt (Andrew Weatherall Tastes Like Dub Mix Pt.1 – Live Bass)

Audiobooks – Dance Your Life Away (Andrew Weatherall Remix)

Confidence Man – Out The Window (Andrew Weatherall Remix)

Saint Etienne – Heart Failed (In The Back Of A Taxi) (Two Lone Swordsmen Dub Mix)

About Area Contaminata