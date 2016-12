HIS CLANCYNESS, Pale Fear / Coming Up Empty

Due pezzi per un sette pollici fresco di stampa, un breve assaggio di un disco nuovo di zecca della band di Jonathan Clancy, chissà… noi tra l’altro ci occupammo anche del precedente Vicious, uscito per l’inglese FatCat Records. Nell’attesa beccatevi queste due piccole e perfette costruzioni pop, registrate agli Invada Studios dei Portishead a Bristol: la agrodolce e sottilmente inquieta “Pale Fear”, forte di una melodia azzeccatissima (qualcosa che non ci capitava di apprezzare da tempo), e la straniante e più beatlesiana “Coming Up Empty”. L’insieme, comunque, è piuttosto sbilenco e voglioso di sembrare il meno scontato possibile: meglio così. Uscita frizzante e adatta anche a un pubblico non per forza incasellato nell’enorme riserva indie, il che è già un buon biglietto da visita, ne converrete…