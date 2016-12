DEFLORE / INFECTION CODE, Subsound Split Series #1

Split Series è il nome dato dalla Subsound Records a un’idea quanto meno intrigante e diretta espressamente agli amanti del vinile e delle edizioni particolari. Le uscite della serie di split vedranno la luce, infatti, in edizione limitata e saranno unite da un concept grafico curato da Stonino Bosco, nel quale due personaggi cinematografici (in questo caso Elephant Man e Tetsuo) verranno fatti interagire. L’incontro/scontro tra Deflore e Infection Code, cui è affidato il compito di aprire la collana, presenta due formazioni con un incedere diverso, ma accomunate dal loro preferire un linguaggio mutante e in continua evoluzione. Magari figlio del metal, però nella visione propria della Earache più coraggiosa e lungimirante, dalla quale – in particolare i Deflore – sembrano aver preso le mosse per tracciare percorsi al passo con i tempi e scevri di qualsivoglia limitazione. Se questi ultimi colpiscono nel segno con tre brani che ne proseguono il discorso all’interno di un immaginario industrial, pur con tutte le virgolette e le molle del caso (si veda la seconda parte di “Ferroconcrete”, uno dei migliori del lotto), gli Infection Code continuano la ricerca di un sound autonomo e sempre più difficile da incasellare all’interno di un immaginario specifico, che sembra abbracciare progressivamente macchine e rumori come parte fondante del tutto. A fine corsa chi vince è l’ascoltatore, che ha qui l’occasione per testare lo stato di salute delle due formazioni godendosi pure un formato di grande effetto anche a livello grafico. E vincono anche i due gruppi, che dimostrano ancora una volta la loro determinazione nel fuggire da ogni gabbia o togliersi da ogni rotaia, per cogliere al volo le occasioni di mutare e spostare – fosse anche impercettibilmente – la loro già cangiante traiettoria.

Tracklist

01. Deflore – Parete HP

02. Deflore – Ferroconcrete

03. Deflore – Champion Of Mediocrity

04. Infection Code – Beauty Among The Wires

05. Infection Code – Laus Odium

06. Infection Code – Weapons