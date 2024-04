Ufomammut: il video di “Kismet” (tratto dal nuovo Hidden)

Vi abbiamo già detto tutto quello che sappiamo di Hidden.

Riguardo il brano, la band dichiara: “Kismet” rappresenta il destino divino predeterminato per noi, incarna il concetto di fato e ciò che ci aspetta. “Kismet” è una delle tracce più profonde dell’album, racconta il viaggio della vita stessa. Come cascate che si protendono verso il cielo, o goccioline che salgono verso il sole per dissiparsi nel vasto universo, la nostra esistenza si muove costantemente attraverso il tempo, emanando luce ed energia che permea ciò che ci circonda. Questa canzone racchiude l’essenza dell’album, molto distinta da ‘Fenice’, che è caratterizzata da riff monumentali ma intrisi di atmosfere eteree che ridefiniscono il nostro desiderio di psichedelia.