Annie Garlid (UCC Harlo) ha collaborato in passato con Caterina Barbieri, Emptyset e Holly Herndon. Il 19 maggio esce il suo secondo album per Subtext, scaturito dal suo ritorno negli Stati Uniti, suo luogo di origine nel quale ha trascorso il periodo pandemico dopo aver vissuto una decina d’anni in Europa. L’album re-immagina gli Stati Uniti, fondendo metropoli e campagna. In ascolto abbiamo “Ocelot”, un omaggio a Elysia Crampton.

Topos by UCC Harlo