Tutte le cose che sapete già su VE HC 2024

Riceviamo e pubblichiamo. Festival che si vende da solo anche senza le ‘zine. Quest’anno ci sono gli inventori del powerviolence.

Gli Early Bird ticket per il VENEZIA HARDCORE FEST 2024 sono andati sold-out in meno di ventiquattro ore! Trivel Collective ringrazia per la calorosa accoglienza che anche quest’anno è stata riservata al Festival e, vista la grande richiesta, mette a disposizione un nuovo pacchetto di ingressi per il weekend a prezzo speciale: li trovate a questo link.

Il VENEZIA HARDCORE FEST 2024 si terrà il 24 e 25 Maggio al Centro Sociale Rivolta di Marghera (VE).

BAND

Anche quest’anno, al VENEZIA HARDCORE FEST si esibiranno trenta band che esprimono il meglio dell’underground italiano e internazionale in tutta la sua varietà: punk, hardcore, metal e molto altro. Questi i nomi che calcheranno i due palchi dell’edizione 2024: INFEST (unico show per il 2024), BLOWFUSE, GRADE2, RIVIERA, BOLOGNA VIOLENTA, GRUMO, GUERRA, INFALL, INSTRUCTOR, MIND KNOT, NARKAN, ORGAN, OZONE DEHUMANIZER & ALFMOB, PEASANT, PEST CONTROL, PROSPECTIVE, PROWL, RADURA, RAINSWEPT, RESCUE CAT, SLOWCHAMBER, SKULLD, THE DEVIL’S, TONS, UGUAGLIANZA, UNDERTAKERS, WOJTEK, WORLD PEACE.

BIGLIETTI

Esaurite le prevendite, i biglietti per il VENEZIA HARDCORE FEST 2024 saranno disponibili solo in cassa, all’entrata del festival. Sarà possibile acquistare degli abbonamenti standard per le due giornate oppure biglietti per le singole giornate di venerdì o sabato.

COME ARRIVARE

IN AUTO: il CS Rivolta si trova a 5 minuti dall’uscita autostradale Mestre/Marghera e dispone di un ampio parcheggio. Altri posteggi auto sono disponibili nei pressi della venue.

IN TRENO: stazione di Venezia Mestre, da lì il CS Rivolta è raggiungibile anche a piedi.

CON FLIXBUS: http://www.flixbus.it

IN AEREO: Gli aeroporti più vicini sono Venezia Marco Polo (VCE) e Treviso Sant’Angelo (TSF). Il CS Rivolta è facilmente raggiungibile in circa 30 minuti coi mezzi pubblici.

INFO E CONTATTI

Venezia Hardcore Fest, 24 e 25 maggio 2024

Indirizzo della venue:

Centro Sociale Rivolta

Via Fratelli Bandiera, 45

30175 VE

Evento Facebook

Per info: trivelparty@gmail.com