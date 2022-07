The Lovecraft Sextet (Bong-Ra): in ascolto “Opus I: Occulta”

Jason Köhnen è Bong-Ra e mille altre cose. Il Sestetto Lovecraft (l’unico sestetto composto da una sola persona) riprende in qualche modo il Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, ma incorpora musica classica e canti gregoriani, anche se il secondo album di questo progetto, Nights Of Lust, subiva più che altro influenze synthwave. Miserere, invece, riparte dall’esordio In Memoriam del 2021, ma in piena tradizione Bong-Ra finisce per assorbire gli spunti più diversi. Köhnen dice di essersi ispirato al Salmo 51, quello “penitenziale” per chi non ha dimestichezza con la Bibbia, e di aver continuato a esplorare il Darkjazz, cercando un suono di synth particolare che potesse sostituire le chitarre distorte nel suo farsi musica per l’Inquisizione.

Senza aspettare il 7 ottobre, giorno di uscita del disco, ci ascoltiamo in anteprima “Opus I: Occulta” e vediamo se Jason ci ha detto la verità.

Tracklist

01. Miserere – Opus I: Occulta

02. Miserere – Opus II: Domine

03. Miserere – Opus III: Sanctum

04. Miserere – Opus IV: Sacrificum

05. Miserere – Opus V: Humiliatum

06. Miserere – Opus VI: Libera