The Land Of The Snow: il video live di “Nagas”

Joel Gilardini sta prendendo parte ad un master in Sound design all’Università dell’Arte di Zurigo, la ZHdK dove, approfittando di due mega subwoofer e di un numero imprecisato di altoparlanti, ci regala una memorabile resa live di NAGAS, brano che in versione one man band sembra letteralmente emergere dalle oscurità mentre Joel ridisegna l’ambiente circostante da buio a luminoso, così come il suo progetto The Land Of The Snow dev’essere. La forza dell’impianto riesce a scoperchiare letteralmente il suolo, lasciando Joel a surfare tra falde e ferite aperte. Jacopo Pierazzuoli, fedele batterista che su tutto il disco accompagna il nostro, presenzia in suono e non in corpore, lasciando che le vibrazioni e i colpi siano emessi e tramandati dal solo Joel.

Il consiglio, se stuzzicati, è ovviamente quello di riscoprire il recente As Within, So Without uscito per Subsound Records quest’anno.