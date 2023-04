Suoni dalla pattumiera astrale 31/3/2023 – Quaresima

Questo nuovo episodio di Suoni dalla Pattumiera Astrale, dopo un inizio basato su brani cantati, esplora alcune delle uscite più interessanti in un mese che ha visto il ritorno di molti nomi noti alle cronache musicali.

Oltre alla ristampa di Those Who Do Not degli Psychic TV, è degna di nota l’uscita di Monumento Fiume di Giovanni Lami, basato su delle registrazioni effettuate a Cotignola in provincia di Ravenna, e Elletsreuef di Andrea Neumann, che alterna esplorazioni microscopiche e scoppi rumoristi. Queste oscillazioni sonore riflettono il clima di un tempo, richiamato dal titolo della puntate, che è in bilico tra senso di colpa e speranza di redenzione.

Tracklist

Psychic TV – Fear

Mayssa Jallad – Mudun

Autumn Tears – Daydreaming In Ash Fields

Massive Attack – Radiation Ruling the Nation

Andrea Belfi – Pulsing

The Necks – Forming [Excerpt] Giovanni Lami – Monumento Fiume [Excerpt] Langham Research Centre and John Butcher – A Thousand Small Deliberations

Lionel Marchetti – Méandre(s) 33 x 1min et quelques poussières PART 2 sur 3

Chaigidel & Neraterræ – Eloi Eloi Lama Sabactani

Silent Universe – No More Communication

Andrea Neumann – Elletsreuef [Excerpt] Tomo-Nakaguchi – The Starry Night